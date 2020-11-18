"Конечно, на мой взгляд, правильнее было бы все же провести матч между украинской и швейцарской сборными. Наша сборная, несмотря на все проблемы с составом, была готова играть и хотела этого. Я так понимаю, теперь много в этом вопросе будет зависеть от юридических аспектов. Жаль, ведь хотелось бы, чтобы команды определили победителя на футбольном поле, а не в кабинетах УЕФА. Каким в итоге будет решение УЕФА, спрогнозировать сложно.

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Справедливым решением было бы сыграть этот матч, где угодно: либо в Швейцарии в другом городе, или на нейтральном поле. Жеребьевка результата? Это вообще непонятно что такое. Как рулетка в казино – на красное или черное. Не верю в такой вариант и не понимаю, как такое может быть. Не стоит надеяться на этот результат. Все должно решаться на футбольном поле.

В сборной Швейцарии тоже были кадровые трудности перед игрой. Конечно, сборная была частично обескровлена. Перед игрой в Люцерне выпал еще Малиновский. Но для украинцев иногда даже чем хуже, тем в результате лучше. Такие ситуации могут сплотить команду, придать ей агрессивной спортивной злости. Может, на бумаге Швейцария и была фаворитом, но наша сборная тоже не подарок. Статус фаворитов швейцарцам надо было подтвердить на деле. Но я надеюсь, что здравый смысл возьмет верх и матч будет сыгран в другие сроки. Пусть через 2-3 недели, но, чтобы все решилось на поле.

Всегда хочется играть против сильнейших сборных. Как тренер юношеской сборной, могу подтвердить, что нам не хватает матчей против топ-сборных. Ранее мы никогда почти не выигрывали в ведущих европейских сборных, теперь же играем с ними и обыграем Испанию. Это большой и классный опыт. Хочется быть среди лучших. Поэтому матч со Швейцарией был важен. В случае успеха украинцы останутся в группе А и после жеребьевки снова смогут играть против топ-сборных Европы", – цитирует Нагорняка Команда 1.

Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, "сине-желтых" отправили на карантин, а УЕФА предложил отечественной ассоциации заменить сборную другой командой.

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