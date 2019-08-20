Нагорняк – про роботу із Зозулею: До співпраці з ним в мене не було сивого волосся

Колишній тренер Сергій Нагорняк розповів про співпрацю з екс-підопічним Романом Зозулею.

"Найсмішніша історія про Романа Зозулю? Послухайте, це якась кінокомедія просто. В мене до роботи з ним не було сивого волосся.

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Тільки зв'язався з ним – з'явилось тут чотири сиві волосини, і тут трохи. Це називається Роман Зозуля.

Інтерв'ю Селезньова? Я трохи послухав, але моїх нервів не вистачило додивитись до кінця", – поділився Нагорняк в коментарі шоу Бомбардир.

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