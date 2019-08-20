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Нагорняк – про відхід екс-дніпрянина Ежідіо: Я допоміг йому покласти валізи в таксі

11:03 297 Читать на русском
Нагорняк – про відхід екс-дніпрянина Ежідіо: Я допоміг йому покласти валізи в таксі
Сергій Нагорняк / фото ФК Дніпро

Колишній тренер Дніпра Сергій Нагорняк пригадав, як екс-гравець команди Ежідіо покинув команду.

"Так, це я допоміг Ежідіо покласти чемодани. Зозуля, ти абсолютно вмієш тримати секрети.

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Ежідіо жив зі мною в одному будинку. Я, як нормальна людина, вийшов, дивлюсь – два таксі, купа чемоданів, дружину відправляє. Я йому допоміг. Приїжджаю на тренування, а його нема. Розповів Зозулі про це, а він мене тролить досі", – розповів Нагорняк в інтерв'ю Бомбардир.

Нагадаємо, у складі дніпрян Ежідіо пробув лише 3 місяці, після чого розірвав контракт з клубом через невиплату заробітної плати та приєднався до Палмейраса.

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Роман Зозуля Роман Зозуля Ежідіо --- Ежідіо Дніпро Дніпро Сергій Нагорняк Сергій Нагорняк
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