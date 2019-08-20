Нагорняк – о работе с Зозулей: До сотрудничества с ним у меня не было седых волос

Бывший тренер Сергей Нагорняк рассказал о сотрудничестве с экс-подопечным Романом Зозулей.

"Самая смешная история о Романе Зозуле? Послушайте, это какая-то кинокомедия просто. У меня до сотрудничества с ним не было седых волос.

Нагорняк – об уходе экс-днепрянина Эжидио: Я помог ему сложить чемоданы в такси

Только связался с ним – появилось здесь четыре седых волоса, и здесь немного. Это называется Роман Зозуля.

Интервью Селезнева? Я немного послушал, но моих нервов не хватило досмотреть до конца", – поделился Нагорняк в комментарии шоу Бомбардир.

"Твою ж м*ть, я плачу": Зозуля стал героем издевательского сюрприза Альбасете, из-за которого фанаты не спали до утра