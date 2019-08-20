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Нагорняк – о работе с Зозулей: До сотрудничества с ним у меня не было седых волос

11:52 229 Читати українською
Нагорняк – о работе с Зозулей: До сотрудничества с ним у меня не было седых волос
Сергей Нагорняк / фото ФК Днепр

Бывший тренер Сергей Нагорняк рассказал о сотрудничестве с экс-подопечным Романом Зозулей.

"Самая смешная история о Романе Зозуле? Послушайте, это какая-то кинокомедия просто. У меня до сотрудничества с ним не было седых волос.

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Только связался с ним – появилось здесь четыре седых волоса, и здесь немного. Это называется Роман Зозуля.

Интервью Селезнева? Я немного послушал, но моих нервов не хватило досмотреть до конца", – поделился Нагорняк в комментарии шоу Бомбардир.

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Роман Зозуля Роман Зозуля Евгений Селезнев Евгений Селезнев Днепр Днепр Сергей Нагорняк Сергей Нагорняк
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