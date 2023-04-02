Челсі програв Астон Віллі з рахунком 0:2, хоч створив у рази більше моментів, та опустився на 11 сходинку турнірної таблиці АПЛ. Як наслідок, тиск на Поттера знову зріс, адже результати не відповідають очікуванням керівництва.

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Менеджери "синіх" вже давно приглядаються до Юліана Нагельсманна, якого нещодавно звільнили з поста головного тренера Баварії. Його вважають майбутнім наставником, але поки про призначення чи початок перемовин не йдеться.

"Тиск на Грема Поттера після гри з Астон Віллою знову зростає, але не через те, що Нагельсманн доступний, а через те, що керівництво Челсі очікує інших результатів", – резюмує ситуацію інсайдер Фабріціо Романо у колонці на CaughtOffside.

Нагадаємо, колишній наставник Брайтона не вперше опиняється під тиском, адже не раз його команда демонструвала не надто переконливі результати. Проте керівництво увесь час запевняло, що вірить у Поттера, і надавало йому шанси на реабілітацію.

Попереду у Челсі непростий календар – дуелі з Ліверпулем та Вулверхемптоном в АПЛ та перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала (12 квітня). Чи тренуватиме Поттер команду до того часу? Це питання залишається відкритим.

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