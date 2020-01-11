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Наполі оголосив про трансфер хавбека лідера Бундесліги, чий батько фанатів від Марадони

18:05 485 Читать на русском
Наполі оголосив про трансфер хавбека лідера Бундесліги, чий батько фанатів від Марадони
Дієго Демме (посередині) / фото: Наполі

Німецький півзахисник Дієго Демме продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії.

Наполі підписав півзахисника РБ Лейпциг Дієго Демме, повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

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За неофіційною інформацією, сума трансферу склала 12 мільйонів євро. 28-річний півзахисник в п'ятницю пройшов медичне обстеження і підписав контракт з "партенопейцями".

Демме у першому колі Бундесліги, яке Лейпциг завершив лідером, провів усі 17 матчів, не відзначившись результативними діями.

Цікаво, що батько Дієго був палким фанатом легенди світового футболу Марадони. Саме в честь аргентинця, який є ідолом для фанатів Наполі, Демме назвав свого сина.

Нагадаємо, команда Дженнаро Гаттузо після 18-и турів Серії А набрала всього 24 очки та посідає восьме місце в турнірній таблиці.

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Наполі Наполі Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Дієго Демме Дієго Демме
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