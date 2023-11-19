Туреччина обіграла Німеччину (3:2) в товариському матчі. Рахунок та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Товариська зустріч

Німеччина – Туреччина – 2:3

Голи: Хаверц, 5, Фюлькруг, 49 – Кадіоглу, 38, Йлдиз, 45+2, Сарі, 71 (пен)

Збірна Німеччини не бере участь у відбіркових матчах, оскільки отримала путівку як господарка турніру. Туреччина всі свої питання вже вирішила і посіла у своїй групі перше місце.

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Юліан Нагельсманн здивував всіх новою роллю Кая Хаверца. Нападник Арсенала вийшов на позиції латераля. Для Німеччини все почалося добре. Перший небезпечний момент у воріт турків дозволив німцям вийти вперед. Втім, гості не тільки відігралися наприкінці тайму, а й змогли забити другий гол.

По перерві Фюлькруг знову зробив рахунок нічийним. Обидві команди намагалися змінити цифри на табло на свою користь. На 70 хвилині Хаверц зіграв рукою у штрафному майданчику й арбітр вказав на позначку. Сарі вдало реалізував пенальті та приніс перемогу Туреччині. Вперше Юліан Нагельсманн програв на чолі Німеччини з моменту свого призначення. Раніше були перемога над США (3:1) і нічия з Мексикою (2:2).