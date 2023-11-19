Турция обыграла Германию (3:2) в товарищеском матче. Счет и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеская встреча

Германия – Турция – 2:3

Голы: Хаверц, 5, Фюлькруг, 49 – Кадиоглу, 38, Йлдыз, 45+2, Сари, 71 (пен)

Сборная Германии не участвует в отборочных матчах, поскольку получила путевку как хозяйка турнира. Турция все свои вопросы уже решила и заняла в своей группе первое место.

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Юлиан Нагельсманн удивил всех новой ролью Кая Хаверца. Нападающий Арсенала вышел на позиции латераля. Для Германии все началось хорошо. Первый опасный момент у ворот турок позволил немцам выйти вперед. Впрочем, гости не только отыгрались в конце тайма, но и смогли забить второй гол.

После перерыва Фюлькруг снова сделал счет ничейным. Обе команды пытались изменить цифры на табло в свою пользу. На 70 минуте Хаверц сыграл рукой в штрафной площадке и арбитр указал на отметку. Сари удачно реализовал пенальти и принес победу Турции. Впервые Юлиан Нагельсманн проиграл во главе Германии с момента своего назначения. Ранее были победа над США (3:1) и ничья с Мексикой (2:2).