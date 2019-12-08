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Нагельсманн виявив бажання очолити Барселону

20:34 733 Читать на русском
Нагельсманн виявив бажання очолити Барселону
Юліан Нагельсманн / Reuters

Головний тренер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн розповів про можливі варіанти продовження тренерської кар'єри.

"Я багато разів говорив: Барселона – гарне місто, а в ньому прекрасний клуб. Я б хотів там попрацювати колись. Але це не єдиний клуб, який мене приваблює.

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Інтерес Борусії Дортмунд? Це правда, але тоді був не підхожий час, і в Дортмунді не хотіли чекати. Я працював у Хоффенхаймі за контрактом і там був пункт – я міг покинути клуб тільки в 2019 році. Коли цей пункт активувався, в Дортмунді не було вільної посади", – поділився Нагельсманн в коментарі ZDF.

До слова, Нагельсманн є одним із наймолодших тренерів у сучасному футболі – німцю лише 32 роки. Фахівець встиг попрацювати із Хоффенхаймом та РБ Лейпциг.

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Німеччина Барселона Барселона Юліан Нагельсманн РБ Лейпциг РБ Лейпциг Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Хоффенхайм Хоффенхайм
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