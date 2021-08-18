"У нас не так много времени, чтобы праздновать. Этот титул является наградой за прошлый сезон, поскольку Ханси Флик выиграл лигу с этой командой.

Боруссия Дортмунд – Бавария – 1:3 – видео голов и обзор матча

Я счастлив, но титул больше принадлежит другим людям, чем мне. Мы очень хорошо защищались и были очень агрессивными. К сожалению, мы не сразу взяли на себя инициативу. Но это абсолютно заслуженная победа", – цитирует Нагельсманна Bayern&Germany.

Напомним, в чемпионате Германии Бавария стартовала ничьей с Боруссией М (1:1).

Бавария выиграла Суперкубок Германии, одержав победу над Боруссией Д – Нагельсманн завоевал первый трофей в карьере