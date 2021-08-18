Нагельсманн скромно прокомментировал первый трофей в своей тренерской карьере
Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн не придает большого значения победе над Боруссией Д в Суперкубке Германии (3:1).
"У нас не так много времени, чтобы праздновать. Этот титул является наградой за прошлый сезон, поскольку Ханси Флик выиграл лигу с этой командой.
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Я счастлив, но титул больше принадлежит другим людям, чем мне. Мы очень хорошо защищались и были очень агрессивными. К сожалению, мы не сразу взяли на себя инициативу. Но это абсолютно заслуженная победа", – цитирует Нагельсманна Bayern&Germany.
Напомним, в чемпионате Германии Бавария стартовала ничьей с Боруссией М (1:1).
Бавария выиграла Суперкубок Германии, одержав победу над Боруссией Д – Нагельсманн завоевал первый трофей в карьере