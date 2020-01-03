Нагельсманн розповів, скільки очок вистачить РБ Лейпциг для чемпіонства у Бундеслізі

Головний тренер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн поділився думками щодо продовження боротьби за чемпіонський титул у другій частині сезону.

"Ми повинні розвиватися. Наразі ми недостатньо сильні, щоб стати чемпіонами.

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Кажуть, що Баварія та Дортмунд стали слабшими, ніж раніше. Втім, для нас було б корисно час від часу їх обігрувати, інакше в кінці сезону буде досить важко. Скільки очок має вистачити для титулу? Напевно, удвічі більше, ніж у нас є зараз. Плюс, можливо, ще одна або дві перемоги", – розповів Нагельсманн у коментарі Bild.

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Нагадаємо, саме РБ Лейпциг пішов на зимову паузу лідером Бундесліги – в активі "биків" 37 очок після 17 турів.