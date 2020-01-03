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Геніальний шедевр Рауля визнаний найкращим голом Бундесліги за минуле десятиріччя

09:58 3366 Читать на русском
Геніальний шедевр Рауля визнаний найкращим голом Бундесліги за минуле десятиріччя
Рауль Гонсалес / Getty Images

Гол колишнього нападника Шальке Рауля Гонсалеса став найкращим у чемпіонатах Німеччини останніх десяти років.

Відео десятки найбільш видовищних м'ячів було опубліковане на офіційному YouTube-каналі Бундесліги.

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Перемогу в номінації здобув легендарний Рауль. У матчі 2 туру сезону 2011/12 іспанець обробив тонку передачу партнера та ідеально перекинув голкіпера Кельна. До трійки найкращих потрапили також "ножиці" від форварда Баварії Роберта Лєвандовскі і його колеги за амплуа Себастьяна Аллє з Айнтрахта Ф. До слова, влітку 2019 року француз став одноклубником Андрія Ярмоленка у Вест Хемі.

Нагадаємо, Рауль виступав за Шальке з 2010 по 2012 рік і встиг відзначитись 28 голами у 66 матчах.

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Відеоновини Себастьян Аллє Себастьян Аллє Рауль Рауль Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Шальке Шальке Німеччина Красиві голи Найкращі голи
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