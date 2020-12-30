Вернер може перейти у великий клуб, – голова ради директорів РБ Лейпциг

Голова ради директорів РБ Лейпциг Олівер Мінцлафф поділився думками щодо можливого трансферу нападника збірної Німеччини Тімо Вернера.

"Я відчуваю, що Вернер поважає і вдячний нашому клубу. Йому тут комфортно. Я думаю, що його агент також задоволений нашою наполегливістю і рішенням, яке задовольнило всі сторони. Тімо розуміє, що було правильним рішенням залишитися в клубі під керівництвом Нагельсмана. Але він також розуміє, що все ще може зробити наступний крок у своїй кар'єрі і перейти у великий клуб.

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Все, що я можу сказати, – це те, що я нічого не виключаю. Ми завжди намагаємося робити для клубу лише краще. Якщо ми не зможемо запропонувати гравцеві основу, яка буде допомагати йому прогресувати, то ми обговоримо ситуацію чесно. Зараз у нас немає причин відпускати Тімо Вернера", – цитує Мінцлаффа видання Bulinews.

Нагадаємо, Вернер перейшов в РБ Лейпциг у 2016 році зі Штутгарта за 14 мільйонів євро. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює його вартість в 65 мільйонів євро. Чинний контракт Вернера з німецьким клубом розрахований до 2023 року.

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