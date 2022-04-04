Мюнхенці замість трьох очок можуть отримати технічну поразку за те, що наприкінці матчу впродовж кількох секунд за команду Нагельсманна грали 12 футболістів. Фрайбург заявив, що після тривалих консультацій таки подав апеляцію на результат гри, інформує прес-служба клубу.

Нагельсманн пояснив конфуз під час матчу Баварії – команда грала з 12-ма футболістами

Фрайбург зазначив, що інцидент виник не через його провину – підопічні Штрайха не мали жодного впливу на те, що сталося. Також клуб вказує, що вимушений подати протест відповідно до чинних правил, а рішення Німецького футбольного союзу в цій справі створить прецендент для аналогічних випадків у майбутньому.

Якщо Баварії зарахують технічну поразку, то відрив команди Нагельсманна від Борусії Д скоротиться до 6-ти очок. А от Фрайбург у випадку отримання трьох очок наздожене РБ Лейпциг, який йде 4-м.