"Для молодого гравця непросто, коли його порівнюють з іншими футболістами, тому що у людей починають зростати очікування, а це створює певний тиск.

РБ Лейпциг підсилився форвардом Аякса

Що стосується фізичних даних і стилю гри, Браян схожий на Ромелу Лукаку. Ми були б щасливі, якби він зміг стати саме таким гравцем. Якщо так і буде, наш скаутський відділ ухвалив правильне рішення. Схрестимо пальці і будемо чекати, що станеться. Але, будь ласка, не починайте говорити, що він наступний Ромелу Лукаку, тому що так справа точно не піде", – цитує Нагельсманна Kicker.

До слова, Браян Броббей приєднається до РБ Лейпциг влітку вільним агентом, він підписав контракт на 4 роки. У поточному сезоні вихованець Аякса провів у футболці "божих синів" 26 матчів, в яких відзначився 13 голами та 5 результативними передачами.

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