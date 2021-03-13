"Для молодого игрока непросто, когда его сравнивают с другими футболистами, потому что у людей начинают расти ожидания, а это создает определенное давление.

РБ Лейпциг усилился форвардом Аякса

Что касается физических данных и стиля игры, Браян похож на Лукаку. Мы были бы счастливы, если бы он смог стать именно таким игроком. Если так и будет, наш скаутский отдел принял правильное решение. Скрестим пальцы и будем ждать, что произойдет. Но, пожалуйста, не начинайте говорить, что он следующий Лукаку, потому что так дело точно не пойдет", – цитирует Нагельсманна Kicker.

К слову, Браян Броббей присоединится к РБ Лейпциг летом свободным агентом, он подписал контракт на 4 года. В текущем сезоне воспитанник Аякса провел в футболке "божьих сыновей" 26 матчей, в которых отметился 13 голами и 5 результативными передачами.

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