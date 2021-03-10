Варто зауважити, що через карантинні обмеження команди не можуть грати на своїх стадіонах. Звітний матч, як і першу частину цього протистояння, приймала Пушкаш Арена у Будапешті. Три тижні тому переконливу перемогу здобули підопічні Юргена Клоппа, які забили у ворота команди Юліана Нагельсманна два "сухих" м'ячі. Отож, німцям необхідно було відігравати солідну фору.

Проте вже на початку гри ситуація могла ускладнитися ще більше. Джорджініо Вейналдум побачив відкривання Алькантари між лініями і віддав передачу на хід. Тьягу дійшов до штрафного, а там практично ніхто не заважав йому бити чи йти далі. Натомість іспанець вирішив замість цього віддати направо Салаху, до якого м'яч не дійшов – перехоплення.

Гра йшла зустрічними курсами, і на 10-й хвилині виник такий же небезпечний момент біля протилежних воріт. Пішла розрізна передача від Форсберга на Нкунку. Той віддав пас у штрафний на Ольмо. Здавалося, Робертсон його накривав, але не зорієнтувався. Зате добре зметикував Забітцер і ледь не послав м'яч у ціль. Аліссон вчасно вийшов і кинувся під удар.

Темп залишався дуже високим. Лейпциг мусив іти вперед, але Ліверпуль залюбки вибігав у вільні зони. Саме "червоні" виглядали гостріше. Зокрема, виділявся Діогу Жота. Португалець і сам бив, і постачав м'ячі для Салаха та Мане. Міг вкотре "наварити" Аліссон, який знову помилився при грі на виходы. Добре, що Алькантара опинився у потрібному місці та відвів загрозу. Тьягу взагалі був ключовою фігурою – встигав і позаду, і переправляти м'яч у атаку, і загострювати. Єдине розчарування – Салах та Мане. У форвардів зовсім не пішов удар. Навіть із вбивчих позицій. Саме цьому і грі свого голкіпера мусить дякувати РБ, що так і не пропустив до перерви.

Ми не знаємо, про що говорив Нагельсманн під час паузи, але його футболісти, схоже, висновків не зробили. Номінальні господарі продовжували домінувати і не забили лише чудом. Вейналдум розпочав атаку, скинувши м'яч на Мане, а той другим дотиком кинув в прорив Жоту. Португалець прийняв м'яч не дуже вдало, але зумів увійти в штрафний і пробити. Гулачі відбив перед собою, а Салах зробив щось неймовірне, не влучивши практично у порожні ворота із кількох метрів.

Напевно, Упамекано втомився дивитися на безпорадність атакувальних гравців своєї команди і все частіше брав гру на себе. Саме француз створив вбивчий момент на 64-й хвилині. Центрбек на дриблінгу протягнув м'яч до лінії чужого штрафного, а там відпасував на Хвана. Кореєць подав на дальню стійку, Ольмо бив головою, і лише поперечина врятувала Ліверпуль. За кілька хвилин Гулачі вже спостерігав, як м'яч залітає у його ворота. Вкотре Вейналдум та Жота організували гостроту і знову довірилися Салаху. Цього разу єгиптянин розібрався як слід, упіймавши голкіпера Лейпцига на протиході.

Юрген Клопп оперативно зняв Жоту, випустивши замість нього Оріджі. Бельгійцю знадобилося лише 3 хвилини, щоб організувати другий гол в матчі. Ліверпуль провів атаку через правий фланг, звідки Оріджі прострілив на дальню стійку – Мане буквально з кількох метрів не мав права схибити.

Другий м'яч практично вбив інтригу, адже Лейпцигу потрібно було забити чотири м'ячі за 15 хвилин. Завдання вкрай складне, якщо не сказати нереальне. Гра очікувано стала повільнішою, моментів поменшало. Дуже старався Оріджі, якому є, що доводити. Німці теж намагалися виходити в атаку, але Аліссон роботи зовсім не мав. Зрештою, Ліверпуль повторив рахунок першої зустрічі та пробився до чвертьфіналу.