РБ Лейпциг підсилився форвардом Аякса
"Бики" вирішили серйозно підсилити лінію нападу. Браян Броббей став черговим новачком.
19-річний нідерландський форвард Аякса поставив свій підпис під угодою з РБ Лейпциг, йдеться на офіційному сайті клубу.
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Броббей узгодив 4-річний контракт, але приєднається до колективу Юліана Нагельсманна лише влітку, коли стане вільним агентом. "Я дуже радий бути частиною цієї команди і хочу відіграти важливу роль в успішному становленні клубу", – сказав майбутній новачок.
Зауважимо, Браян Броббей є вихованцем академії Аякса. У поточному сезоні провів у футболці "божих синів" 26 матчів, в яких відзначився 13 голами та 5 результативними передачами.
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