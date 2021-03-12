19-річний нідерландський форвард Аякса поставив свій підпис під угодою з РБ Лейпциг, йдеться на офіційному сайті клубу.

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Броббей узгодив 4-річний контракт, але приєднається до колективу Юліана Нагельсманна лише влітку, коли стане вільним агентом. "Я дуже радий бути частиною цієї команди і хочу відіграти важливу роль в успішному становленні клубу", – сказав майбутній новачок.

Зауважимо, Браян Броббей є вихованцем академії Аякса. У поточному сезоні провів у футболці "божих синів" 26 матчів, в яких відзначився 13 голами та 5 результативними передачами.

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