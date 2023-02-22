Юліан Нагельсманн наговорив зайвого як після вилучення захисника Баварії Дайота Упамекано на 8-й хвилині матчу з Гладбахом, так і після фінального свистка.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн був оштрафований Німецьким футбольним союзом на 50 тисяч євро за висловлене невдоволення з приводу суддівства матчу 21 туру чемпіонату Німеччини з мьонхенгладбахською Борусією (2:3). Про це інформує офіційний сайт організації.

Блискавичне вилучення у відеоогляді матчу Борусія М – Баварія – 3:2

Після вилучення Упамекано на 8-й хвилині Нагельсманн крикнув на адресу четвертого судді: "Він знущається?", а після матчу назвав головного арбітра зустрічі Тобіаса Вельца і його помічників "м'якими".

Пізніше Нагельсманн вибачився за свою поведінку і погодився з винесеним вердиктом.

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