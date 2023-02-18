Менхенгладбаська Борусія, вочевидь, вирішила, що їй недостатньо перемоги над Баварією лише на футбольному полі.

В рамках 21-го туру "жеребці" здолали мюнхенців з рахунком 3:2. Господарям поля дуже допомогло раннє вилучення Упамекано, через яке Юліан Нагельсманн навіть поскандалив з арбітрами.

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Після матчу прес-служба Борусії вирішила покепкувати з Баварії ще й у соцмережах. Гладбахці опублікували скрін з трансляції, на якому Олівер Кан епічно реагує на фіаско свого клубу. "Коли ти купив Зоммера, але однаково не можеш обіграти Борусію", – йдеться у коментарі до фото.

Нагадаємо, в січні Баварія доклала максимум зусиль, аби переманити швейцарського голкіпера. Борусія пручалася, але, зрештою, таки відпустила свого лідера в Мюнхен. Сьогодні Зоммер не зумів зупинити свою колишню команду.

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