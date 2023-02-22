Юлиан Нагельсманн наговорил лишнего как после удаления защитника Баварии Дайота Упамекано на 8-й минуте матча с Гладбахом, так и после финального свистка.

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн был оштрафован Немецким футбольным союзом на 50 тысяч евро за высказанное недовольство по поводу судейства матча 21 тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской Боруссией (2:3). Об этом информирует официальный сайт организации.

Молниеносное удаление в видеообзоре матча Боруссия М – Бавария – 3:2

После удаления Упамекано на 8-й минуте Нагельсманн крикнул в адрес четвёртого судьи: "Он издевается?", а после матча назвал главного арбитра встречи Тобиаса Вельца и его помощников "мягкими".

Позже Нагельсманн извинился за своё поведение и согласился с вынесенным вердиктом.

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