Борусія Менхенгладбах обіграла Баварію в рамках 21-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Сценарій матчу перевизначило вилучення Упамекано. Француз вже на 8-й хвилині пішов назад у роздягальню, отримавши пряму червону картку за так званий "фол останньої надії".

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Навіть у меншості Баварія змогла дати бій, проте цього разу суперник був занадто сильним. Борусія спокійно контролювала матч, який змогла довести до перемоги. Баварія вже за підсумками цього туру ризикує втратити перше місце в турнірній таблиці.