Мюнхенський клуб повернув колишнього тренера у свій шорт-лист, стверджує Bild.

Баварія відсіяла п'ятьох зіркових тренерів і знайшла несподіваний варіант – він провалився в АПЛ

Баварії доводиться шукати запасні варіанти після рішення Хабі Алонсо залишитися у Байєрі. Контракт Нагельсманна зі збірною Німеччини розрахований до кінця Євро-2024, тому влітку він цілком може бути вільним. Мюнхенці вже нібито контактували з представниками 36-річного фахівця. Усі сторони хотіли б визначити своє майбутнє до чемпіонату Європи.

Нагадаємо, рік тому Баварія несподівано звільнила Нагельсманна, замінивши на Томаса Тухеля. Колишній тренер готовий пробачити той інцидент, та й головних "кривдників" вже немає в клубі (Олівера Кана і Хасана Саліхаміджіча).

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