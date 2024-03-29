Мюнхенский клуб вернул бывшего тренера в свой шорт-лист, утверждает Bild.

Бавария отсеяла пятерых звездных тренеров и нашла неожиданный вариант – он провалился в АПЛ

Баварии приходится искать запасные варианты после решения Хаби Алонсо остаться в Байере. Контракт Нагельсманна со сборной Германии рассчитан до конца Евро-2024, поэтому летом он вполне может быть свободным. Мюнхенцы уже якобы контактировали с представителями 36-летнего специалиста. Все стороны хотели бы определить свое будущее до чемпионата Европы.

Напомним, год назад Бавария неожиданно уволила Нагельсманна, заменив на Томаса Тухеля. Бывший тренер готов простить тот инцидент, да и главных "обидчиков" уже нет в клубе (Оливера Кана и Хасана Салихамиджича).

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