Після того, як Жерар Піке несподівано посеред сезону повісив бутси на цвях, перед Барселоною постало завдання знайти нового центрального оборонця.

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Як повідомляє журналіст та інсайдер Екрем Конур, "блаугранас" приглядаються до Йошко Гвардіола із РБ Лейпциг. 20-річний хорват також є ласим шматочком для топ-клубів Англії, але Барселона прагне за нього боротись.

Гвардіол лише минулого літа перебрався в Німеччину, але одразу став лідером захисту. Цього сезону футболіст провів 19 матчів, зокрема забив у ворота Мадрида (3:2) й взяв участь у погромі Шахтаря (4:0) в Лізі чемпіонів.

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