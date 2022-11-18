Кривдник Реала і Шахтаря може замінити Піке в Барселоні
Центрбек РБ Лейпциг та збірної Хорватії Йошко Гвардіол має усі шанси піти на підвищення.
Після того, як Жерар Піке несподівано посеред сезону повісив бутси на цвях, перед Барселоною постало завдання знайти нового центрального оборонця.
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Як повідомляє журналіст та інсайдер Екрем Конур, "блаугранас" приглядаються до Йошко Гвардіола із РБ Лейпциг. 20-річний хорват також є ласим шматочком для топ-клубів Англії, але Барселона прагне за нього боротись.
Гвардіол лише минулого літа перебрався в Німеччину, але одразу став лідером захисту. Цього сезону футболіст провів 19 матчів, зокрема забив у ворота Мадрида (3:2) й взяв участь у погромі Шахтаря (4:0) в Лізі чемпіонів.
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