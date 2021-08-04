"Мы весь год мечтали играть в Лиге конференций. Заняли соответствующее место, чтобы играть эти матчи. Ожидаем противостояние с наслаждением. Соперник тяжелый, раз победил Стяуа. Понятно, что они заслуживают большого уважения. Кадровых потерь нет, кто здоров – тот и играет. Как я могу делиться с вами информацией о сопернике? Шахтер – боевитая команда, очень хорошо ведет единоборства. Наверное, матч будет неуступчивым. Зачем мне рассказывать о слабых или сильных сторонах соперника?

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Если сравнивать нас с прошлым годом, то ожидания больше. Тогда мы выступили удачно, проиграли Риеке в равной борьбе. Тогда нас продавили, когда уже был не футбол, а водное поло. Это уже второй год, с нас будут спрашивать больше. Ворскла уже вылетела, Украине не хватает очков. Уже начинаются разговоры – зачем мы и Ворскла вышли в еврокубки. Но сейчас все уже умеют играть в футбол. Все покажет игра. Мы настраиваемся, хотим пройти, это 100%. Не понимаю грязи, которая вылилась на Ворсклу. Мол, не обыграли каких-то финнов. Так я напомню, что и сборная Украины не обыграла ни финнов, ни казахов. Все умеют играть в футбол. Мне было неприятно, что на Ворсклу и Максимова так набросились.

График нормальный. Нам перенесли игру с Минаем, потому что поездка туда и обратно на поезде была бы очень тяжелой. А потом еще и в Казахстан лететь (10 августа). Все нормально. Выйти в групповой этап? Никто далеко сейчас не заглядывает. Первая задача – пройти Шахтер. Они показали, что являются очень крепкой командой", – заявил Костышин на пресс-конференции.

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