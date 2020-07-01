Наближення юної зірки до рекорду Руні та дубль Фернандеша у відеоогляді матчу Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:3

Манчестер Юнайтед розгромив Брайтон у рамках 32-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Брайтон – Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед одразу захопив ініціативу, і вже на 16 хвилині відкрив рахунок у матчі. Грінвуд протягнув м'яч до штрафного і влучно пробив у ближній кут воріт, забивши шостий гол у сезоні. Таким чином, Мейсон наблизився до рекорду Вейна Руні за кількістю забитих м'ячів за сезон у віці до 18 років – у легендарного англійця було в активі 9 голів.

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Ще до перерви Бруну Фернадеш не без допомоги рикошету подвоїв перевагу манкуніанців. Португалець поставив крапку в матчі, ефектним ударом з льоту забивши після передачі Грінвуда.

Таким чином, Манчестер Юнайтед набрав 52 очки та піднявся на 5 місце, Брайтон з 33 пунктами залишився п'ятнадцятим.

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