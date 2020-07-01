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Приближение юной звезды к рекорду Руни и дубль Фернандеша в видеообзоре матча Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:3

1 июля 11:02 - Читати українською
Приближение юной звезды к рекорду Руни и дубль Фернандеша в видеообзоре матча Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:3
Бруну Фернандеш / твиттер Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед разгромил Брайтон в рамках 32-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Брайтон – Манчестер Юнайтед.

 
Мейсон Гринвуд 16’
Бруну Фернандеш 30’
Бруну Фернандеш 50’
16’ Мейсон Гринвуд
30’ Бруну Фернандеш
50’ Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед сразу захватил инициативу, и уже на 16 минуте открыл счет в матче. Гринвуд протащил мяч до штрафной и точно пробил в ближний угол ворот, забив шестой гол в сезоне. Таким образом, Мейсон приблизился к рекорду Уэйна Руни по количеству забитых мячей за сезон в возрасте до 18 лет – у легендарного англичанина было в активе 9 голов.

Манчестер Юнайтед на выезде разгромил Брайтон и вплотную приблизился к зоне Лиги чемпионов

Еще до перерыва Бруну Фернадеш не без помощи рикошета удвоил преимущество манкунианцев. Португалец поставил точку в матче, эффектным ударом с лету забил после передачи Гринвуда.

Таким образом, Манчестер Юнайтед набрал 52 очка и поднялся на 5 место, Брайтон с 33 пунктами остался пятнадцатым.

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Англия Видеоновости Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Бруну Бруну Фернандеш Брайтон Брайтон Мейсон Мейсон Гринвуд Брайтон - Манчестер Юнайтед Уэйн Уэйн Руни
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