Приближение юной звезды к рекорду Руни и дубль Фернандеша в видеообзоре матча Брайтон – Манчестер Юнайтед – 0:3

Манчестер Юнайтед разгромил Брайтон в рамках 32-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Брайтон – Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед сразу захватил инициативу, и уже на 16 минуте открыл счет в матче. Гринвуд протащил мяч до штрафной и точно пробил в ближний угол ворот, забив шестой гол в сезоне. Таким образом, Мейсон приблизился к рекорду Уэйна Руни по количеству забитых мячей за сезон в возрасте до 18 лет – у легендарного англичанина было в активе 9 голов.

Манчестер Юнайтед на выезде разгромил Брайтон и вплотную приблизился к зоне Лиги чемпионов

Еще до перерыва Бруну Фернадеш не без помощи рикошета удвоил преимущество манкунианцев. Португалец поставил точку в матче, эффектным ударом с лету забил после передачи Гринвуда.

Таким образом, Манчестер Юнайтед набрал 52 очка и поднялся на 5 место, Брайтон с 33 пунктами остался пятнадцатым.

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