Ліверпуль підписав юного чемпіона світу з Бразилії
Ліверпуль вирішив оформити підписання перспективного голкіпера.
Новачком "червоних" став 17-річний воротар Марсело Піталуга з Флуміненсе, інформує офіційний сайт клубу.
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Transfermarkt розкриває суму трансферу – 750 тисяч євро. Наразі він тренуватиметься і гратиме за юнацьку команду Ліверпуля. До слова, у Флуміненсе він також не встиг провести жодного поєдинку на дорослому рівні.
Додамо, що Піталуга разом зі збірною Бразилії виграв домашній чемпіонат світу U-17, який відбувався у листопаді минулого року.
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