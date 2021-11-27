Президент Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу Микола Павлов задоволений суперником, який випав "синьо-жовтим", однак шкодує. що поєдинок відбудеться на виїзді.

"На мій погляд, нашій збірній випав прийнятний суперник у плей-офф. У разі успішного проходу британців можна змагатися з Уельсом чи Австрією.

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Шотландія – опонент, якого можна проходити. Однак дуже шкода, що ми зіграємо на виїзді. Все-таки там у британців буде шалена підтримка. На наших хлопців чинитиметься великий тиск, буде силовий футбол, у якому треба максимально проявити свої бійцівські якості. Зрештою, добре, що не зіграємо з Італією чи Португалією. Це топ-збірні, із якими нам було б складно.

Вважаю, що Олександр Петраков гідно підготує збірну та команда проб'ється на Мундіаль. Для деяких наших футболістів, таких як Андрій Ярмоленко, це фактично лебедина пісня, останній шанс зіграти на чемпіонаті світу. Тому вірю, що їхня мрія втілиться в життя", – сказав Павлов у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, поєдинок з шотландцями відбудеться 24 березня 2022 року. Сильніший зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія.

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