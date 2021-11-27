Президент Всеукраинского объединения тренеров по футболу Николай Павлов доволен соперником, выпавшим "сине-желтым", однако сожалеет. что поединок состоится на выезде.

"На мой взгляд, нашей сборной выпал приемлемый соперник в плей-офф. В случае успешного прохода британцев можно соперничать с Уэльсом или Австрией.

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Шотландия – оппонент, которого можно проходить. Однако очень жаль, что мы сыграем на выезде. Все-таки там у британцев будет безумная поддержка. На наших ребят будет оказываться большое давление, будет силовой футбол, в котором нужно максимально проявить свои бойцовские качества. В конце концов хорошо, что не сыграем с Италией или Португалией. Это топ-сборные, с которыми нам было бы сложно.

Полагаю, что Александр Петраков достойно подготовит сборную и команда пробьется на Мундиаль. Для некоторых наших футболистов, таких как Андрей Ярмоленко, это фактически лебединая песня, последний шанс сыграть на чемпионате мира. Поэтому верю, что их мечта воплотится в жизнь", – сказал Павлов в комментарии Meta Ratings.

Напомним, поединок с шотландцами состоится 24 марта 2022 года. Сильнейший встретится с победителем пары Уэльс – Австрия.

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