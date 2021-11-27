Екс-форвард "синьо-жовтих" Іван Гецко поділився враженнями від суперника, з яким українці зійдуться у боротьбі за потрапляння на Мундіаль.

"У мене було передчуття, що українська збірна вийде на пару сіяних – Шотландія та Уельс. Все склалося якнайкраще, жереб був явно прихильний до нас.

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Пригадується, свого часу нинішнього головного тренера збірної України Олександра Петракова часто називали фартовим. І йому справді гріх скаржитися: під його керівництвом головна команда країни за далеко не ідеальної гри пробилася у плей-офф, тепер пощастило з суперником у півфіналі. Це ж не Італія чи Португалія.

Я вважаю, що наша збірна майстерніша за шотландську, головне аби господарі не вирівняли шанси за рахунок характеру. Втім, і в нас вистачає досвідчених бійців. Насамкінець хочу нагадати хлопцям, що шанс виступити у фінальній частині чемпіонату світу може бути раз у житті. Нехай роблять висновки", – сказав Гецко у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, поєдинок з шотландцями відбудеться 24 березня 2022 року. Сильніший зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія.

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