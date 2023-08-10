Футбольный арбитр Константин Попов, работавший на матчах в Крыму, больше не сможет взять в руки свисток – Попов ликвидирован украинскими военными. Об этом сообщил бывший украинский арбитр Юрий Вакс.

Экс-голкипер сборной России умер в 41 год – он был прикован к постели и поддерживал войну в Украине

"К сожалению, Константин погиб. Он взорвался на мини и неделю в больнице боролся за жизнь, но, к сожалению, умер. Это случилось на Донецком направлении", – подытожил Вакс.

Стоит отметить, что Константин Попов пошел на войну добровольцем. Его жизнь обыгрывалась в возрасте 25 лет. Причиной смерти стала опрометчивость Попова, взорвавшегося на мине.

Как отказаться от Украины и Шахтера ради длинного рубля и оказаться в полной заднице – обучающая история Марка Мампасси