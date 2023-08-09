Російський воротар Веніамін Мандрикін, який підтримував війну проти України, помер у 41 рік – причиною смерті став інфаркт. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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З 2010 року він був прикутий до ліжка. Мандрикін став паралізованим внаслідок ДТП. Восени того року він на своєму авто Porsche Cayenne тікав від поліції, врізався в дерево та став жертвою власної недбалості. Мандрикін пошкодив собі спинний мозок і став інвалідом.

Екс-голкіпер ЦСКА ще у квітні поточного року висловлювався на підтримку війни Росії в Україні.

"Я підтримую нашу армію, наших воїнів, нашу країну. Сенсу в цих санкціях від Євросоюзу жодного. Востаннє я був в Україні 2003 року, коли там усе було нормально. Я з країною підтримую нашу армію, наших військових. Мені на санкції начхати", – говорив футболіст.

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