"Два різних тайми було. Перший був рівним, боротьба була рівною. Але у другому таймі припустилися помилок. Пішов якийсь розлад. Пропустили один, потім другий.

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Важко так, коли припускаємось таких помилок, а потім все йде до розгрому. Ці ж помилки при розрізних передачах, на них же нас і спіймали. Ми робили акцент на цьому у перерві. Але так сталося", – сказав Гура на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у матчі 14-го туру УПЛ Олександрія пропустила від Зорі чотири м'ячі протягом 14 хвилин і забила у відповідь лише гол престижу.

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