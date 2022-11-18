"Два разных тайма было. Первый был равным, борьба была равной. Но во втором тайме допустили ошибки. Пошло какое-то расстройство. Пропустили один, потом второй.

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Трудно так, когда допускаем такие ошибки, а потом все идет к разгрому. Эти же ошибки при разрезных передачах, на них нас и поймали. Мы делали акцент на этом в перерыве. Но так случилось", – сказал Гура на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в матче 14-го тура УПЛ Александрия пропустила от Зари четыре мяча в течение 14 минут и забила в ответ лишь гол престижа.

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