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"На тему Маркевича я більше не хочу говорити": Суркіс – про чутки щодо потенційного нового тренера Динамо

19:08 - Читать на русском
"На тему Маркевича я більше не хочу говорити": Суркіс – про чутки щодо потенційного нового тренера Динамо
Ігор Суркіс / Фото: В. Лазебник

Президент Динамо Ігор Суркіс проаналізував кандидатів на посаду головного тренера Динамо, прізвища яких останнім часом найчастіше фігурували у ЗМІ.

"Тут пішла ціла хвиля. Турок. Дзвоню Шаблію, він каже, що перший раз чує про це. Потім Ребров. Його я недавно привітав з днем ​​народження, він навіть не знав мій номер, думав, що дзвонить мій брат. Далі Сьомін – його теж вітав, у нього тоді ще не закінчилася епопея з Локомотивом.

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Говорити, що я всерйоз розглядав Вернидуба, – неправильно. Припускав його кандидатуру. До нього я ставлюся з великою повагою. Він завжди працював у непростих умовах: вони поїхали зі свого міста, влаштувалися у Запоріжжі. Я дивлюся за його роботою у Білорусі – він молодець. Працюючи у клубах з проблемами – він приводить їх до гарних результатів.

Зі Скрипником я наживо ніколи не розмовляв. І по відеоконференції, і по телефону теж. Жодних пропозицій до нього у мене не було. Він виконує якісно свою роботу. Це видно навіть по тих гравцях, які перебувають в оренді: Тимчик та Лєднєв піднялися на новий, якісний рівень.

Вісенте Гомеса не розглядав ніколи. Він для мене завжди був помічником. Він ніде не працював самостійно. Я не міг розгледіти в ньому людину, яка може працювати самостійно. В Олімпіку він показав хорошу роботу. Завжди треба судити по результату. Чому він пішов – я не знаю. Якби він взяв Олімпік на 11-12 місці, а вони стали 5-ми, я б міг сказати "так".

Ставлюся з величезною повагою до Маркевича як до тренера. Але особисті його якості я не буду обговорювати, нехай це все залишиться за рамками. Ми з ним зустрічалися якось на Оболонь-Арені, але він неетично виконує чиїсь замовлення. Я вважаю що це неправильно. Він прекрасно знає, скільки зробила для футболу моя сім'я. На тему Маркевича я більше не хочу говорити", – сказав Суркіс в інтерв'ю програмі "ТаТоТаке".

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