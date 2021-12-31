Главный тренер волочиской команды Александр Чижевский признался, где его подопечные будут готовиться к кубковому противостоянию с донецким клубом.

"Футболисты Агробизнеса возвращаются из отпуска 17 января. До 30 января будем тренироваться в Волочиске. Думаю, что в этот период и подпишем первых зимних новичков.

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Затем летим в Турцию, где планируем сыграть восемь спаррингов. Поскольку этот зарубежный этап подготовки будет длительным, то после его первой половины собираемся изменить место дислокации в Турции, чтобы хоть как-то разнообразить обстановку. Домой вернемся 28 февраля.

Что касается кубкового поединка с Шахтером, то в Волочиске точно не сможем принять "горняков". Скорее всего, сыграем в Киеве – этим вопросом сейчас занимается клубное руководство", – сказал Чижевский в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, поединок 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины между Агробизнесом и Шахтером должен состояться 3 марта 2021 года.

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