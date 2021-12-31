Тайсон вже давно хоче покинути Україну. Це не секрет. Бразилець намагався використовувати різні тактики тиску на донецький клуб, але все марно. Юридичний відділ Шахтаря не дарма їсть свій хліб. Зараз неможливо навіть уявити ситуацію, яка свого часу трапилася з Матузалемом.

Контракт Тайсона з "гірниками" чинний до наступного літа. Зима – останній шанс для Шахтаря заробити на його трансфері бодай щось. Однак такий варіант не виглядає надто реалістичним. Клуб не налаштований іти на будь-які поступки, а гравець має пріоритетний варіант продовження кар'єри.

Коваленко в Аталанті: італійські ЗМІ озвучили вплив на Маліновського і роль українця, або Шахтар має проблему

Давно не секрет, що бразилець прагне повернутися у рідний Інтернасьйонал. Саме звідти він перебрався в харківський Металіст у 2010 році. Тайсон регулярно зізнається у симпатії до "колорадос" у своїх соцмережах, а нещодавно навіть побував на тренуванні команди. Тамтешні ЗМІ рапортують про вже підписаний контракт. Які ще потрібні аргументи?

Якщо когось у цій ситуації здивує позиція Інтернасьйонала, який, здавалося, не докладає жодних зусиль, то цьому є раціональне пояснення. Навіть не одне. По-перше, у бразильців немає грошей на подібний трансфер, але якби й були, то їх не стали б витрачати на 32-річного футболіста. Адже йдеться про щонайменше 15 млн євро. По-друге, клуб саме проходив через процес зміни керівництва, що теж унеможливлює великі витрати на підсилення.

Лише напередодні формування нового менеджменту було завершене остаточно. Президент Алессандро Барселлос представив громадськості нових керівників. Посаду віце-президента отримав Жоау Патрісіу Херрманн. Це знакове призначення для клубу, адже його батько – Еральдо Херрманн – був президентом Інтернасьйонала, коли той здобув свій перший чемпіонський титул (1975 рік).

Виконавчим директором став Паулу Брекс. Для Бразилії це дуже відомий фахівець, який у свої 39 років вже має чим похизуватися. Саме він керував проектом у клубі Амеріка Мінейро. Команда виступає у другому дивізіоні, але дісталася до півфіналу Кубка Бразилії, де перший матч проти Палмейраса завершився внічию (1:1). До того ж Амеріка має чудові шанси піднятися в еліту, адже йде другою в Серії Б.

Директор Інтернасьйонала: Наше спілкування з Тайсоном було продуктивним і обнадійливим

На прес-конференції, де презентували новий менеджмент, не обійшлося без запитань про Тайсона. Жоау Херрманн продемонстрував, що володіє інформацією щодо цього у всіх деталях. Проте для прихильників клубу чи футболіста це оптимізму не додасть.

Херрманн прогнозовано підтвердив зацікавленість Інтернасьйонала у переході Тайсона, але фактично виключив, що це відбудеться взимку. За словами функціонера, у нього вже була розмова з представниками футболіста, яку він оцінює позитивно. Півзахисник повинен допрацювати свій контракт у Шахтарі, а вже після цього зможе повернутися у рідну команду. Але найцікавіше в його вступі інше – новий віце-президент фактично підтвердив, що Тайсону запропонують попередній контракт, як тільки це стане можливим. Тобто вже у січні.

"Тайсон – важливий футболіст на світовому ринку. До середини наступного року він виконуватиме контракт зі своїм нинішнім клубом. У нас вже була приємна розмова з його представниками, щоб зрозуміти наміри сторін. Це лише початок інтеграції. Наразі нічого не змінилося, немає жодних передумов до близького трансферу Тайсона", – сказав Херрманн.

Водночас новий віце-президент відзначив роль і попереднього керівництва на чолі з Родріго Каетано. Саме йому варто завдячувати, що перехід екс-капітана Шахтаря настільки близький. Попередня рада директорів провела "продуктивні та обнадійливі" переговори з гравцем до такої стадії, що для нового керівництва все було вже готове. Тепер залишилося дочекатися відкриття трансферного вікна і просто запропонувати Тайсону попередній контракт. Таким чином вже влітку бразилець знову одягне футболку Інтернасьйонала. Шахтар не отримає нічого.

Нагадаємо, що бразилець опинився в Україні у січні 2010 року. Тоді Металіст заплатив за нього понад 6 млн євро. Після трьох сезонів, 83 матчів, 20 голів та 26 асистів харків'яни продали Тайсона в Шахтар за 15 млн. Наразі за донеччан футболіст відіграв 290 поєдинків, у яких забив 55 м'ячів та ще 78 разів допомагав відзначитися партнерам. Певний період Тайсон навіть був капітаном Шахтаря, але саме через публічні заяви про бажання піти втратив цей статус.

"Якщо зателефонує Мілевський і скаже: "Я хочу в МЛС": українці відкрили у США унікальне футбольне агентство