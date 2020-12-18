"Нам випала найсильніша команда, яка могла тільки бути. Найсильніша в Україні на даний момент. Як за грою, так і за комплектацією, інфраструктурою і так далі. У ній зібрані найкращі футболісти, які виступають в Україні. Команда показує агресивний, комбінаційний, технічний футбол. Десь до схожого футболу ми прагнемо у своєму розвитку.

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Цікаво буде нашій команді перевірити себе на тлі лідера українського чемпіонату. Зрозуміти свої можливості. Що ми можемо. Чи готові ми боротися з командами Прем'єр-ліги, в яку прагнемо пробитися наступного сезону.

Під час зимової паузи підготовка до сезону буде під чемпіонат Першої ліги, в якій у нас стоять важливі завдання. До матчу з Шахтарем готуватися будемо безпосередньо перед поєдинком. У лютому вже буде більше свіжої інформації, в тому числі після матчів Ліги Європи, в яких зіграє донецька команда. На основі цього будемо будувати нашу гру проти українського чемпіона. Нам вже нічого втрачати на цьому етапі. Є бажання показати хорошу гру і перевірити можливості своїх гравців. Радує те, що у наших гравців буде шанс проявити себе у відповідальному поєдинку, до якого буде прикуто багато уваги", – цитує Чижевського офіційний сайт Агробізнеса.

Нагадаємо, команда з Волочиська пішла на зимову паузу лідером Першої ліги. Шахтар закінчив першу половину сезону на другій сходинці УПЛ.

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