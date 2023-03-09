"В юности я проходил стажировку и в ПСЖ, и в Вильярреале. Это был недельный цикл тренировок, а в Вильярреале двусторонку еще играл.

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Честно, сам не понимаю, как туда попал. Мне сказали лететь на стажировку с Вильярреалом, потом – в ПСЖ. Я прилетел во Францию с мамой, и ничего такого – база, есть женский футбол, американский. Там U-19, U-21, все играют.

Там просто берут больше афроамериканцев и тренируют их. Ну, тренировки такие же, разницы никакой, они не сильнее той академии, которая была тогда у меня в Карпатах. В ПСЖ меня тогда называли Неймаром.

А вот школу Вильярреала я вообще не понял. У них там просто большая академия, и туда приезжают со всего мира. Конечно, они могут выращивать футболистов. Когда со всего мира приедут в Карпаты, то... Но ведь не будут приезжать.

Если у нас в Украине бросают мяч и маленькие дети занимаются чем хотят, то там объясняют, чтобы один давал передачу туда, другой бежал за спину. Они играют в футбол три на три и все время так делают. Это поразило меня. Нестандартно, что их уже в таком возрасте учат, чтобы голова работала", – рассказал Сикан в программе "Один на один".

Напомним, Даниил – выпускник футбольной школы Карпат, где и начал профессиональную карьеру.

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