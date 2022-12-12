Антонелла Рокуццо, дружина нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі, вирішила не відставати від знаменитого чоловіка та повторила його слова після переможного матчу 1/4 фіналу ЧС-2022 проти Нідерландів.

Як відомо, Мессі вибухнув емоційною заявою вже після поєдинку з Нідерландами, сказавши форварду суперників: "На що дивишся, придурку? Вали звідси" у мікст-зоні. Ця реакція Лео одразу стала вірусною.

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Антонелла якраз йшла зі стадіону разом із Матіасом, братом Ліонеля Мессі. Вони дивились на мобільному цей коментар Лео. Один з користувачів соцмереж зумів зняти на відео, як дружина Мессі, сміючись, повторює: "На що дивишся, придурку?"

Додамо, що Аргентина здолала Нідерланди в серії пенальті та вийшла у півфінал ЧС-2022, де зустрінеться з Хорватією. Гра відбудеться 13 грудня, початок о 21:00.

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