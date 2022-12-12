Антонелла Рокуццо, жена нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, решила не отставать от знаменитого мужа и повторила его слова после победного матча 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов.

Как известно, Месси разразился эмоциональным заявлением уже после поединка с Нидерландами, сказав форварду соперников: "На что смотришь, придурок? Вали отсюда" в микст-зоне. Эта реакция Лео сразу стала вирусной.

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Антонелла как раз уходила со стадиона вместе с Матиасом, братом Лионеля Месси. Они смотрели на мобильном телефоне этот комментарий Лео. Один из пользователей соцсетей смог снять на видео, как жена Месси, смеясь, повторяет: "На что смотришь, придурок?"

Добавим, что Аргентина одолела Нидерланды в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2022, где встретится с Хорватией. Игра состоится 13 декабря, начало в 21:00.

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