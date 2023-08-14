Шахтар в рамках 3-го туру УПЛ 2023/24 зіграє з Олександрією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар під керівництвом Патріка ван Леувена не вражає. Вже у 2-му турі "гірники" втратили очки, розписавши нічию з Вересом – причому команда забила сумнівний гол зі стандарту, догравала вдесятьох і майже нічого не створила в атаці. Фіаско навіть можна назвати тактичним, адже Сергій Лавриненко повністю прочитав досить примітивну гру донеччан.

Формально у Шахтаря були гнучкі трикутники для просувань, асиметричне використання флангів і нова роль Сікана (фактично, він грав інсайда). На практиці ж футбол "помаранчево-чорних" у двох стартових турах звівся до величезної кількості подач, перенасичення зон завершення і створення ізоляцій Зубкову.

З Металістом 1925 це спрацювало завдяки слабкій обороні харків'ян – таке спрощення здавалось навіть раціональним проти "автобусів". Втім, вже із Вересом подібний стиль завершився пшиком.

Якщо додати до цього розгром у товарняку з Тоттенхемом (1:5) й невиразні літні спаринги (0:5 з АЕКом, 0:3 з Аяксом, 3:3 з АЗ), то картина вийде зовсім сумною. Втім, слід не забувати, що Патрік ван Леувен тільки почав роботу з Шахтарем – і йому критично бракує кадрів. У лазареті перебувають чотири ключових гравці, ще два лідери відбувають дискваліфікацію, а новачки зовсім юні й поки не адаптувались.

Клубу навіть довелося підписувати Чигринського, адже ситуація в центрі оборони критична. Та і його фірмові діагоналі вкрай потрібні атаці "гірників". Дмитро вже тренувався разом у загальній групі, однак є сумніви щодо готовності вийти на поле прямо зараз – а от новачок Лемкін з'явився на другий тайм з Тоттенхемом. Можливо, на матч з Олександрією ми вже побачимо ізраїльтянина в основі.

Благо, суперник в атаці не вражає. Команда Руслана Ротаня здобула дві мінімальних перемоги на початку сезону, перегравши Кривбас і Металіст 1925 – втім, поєдинки були нічийними за своїм малюнком. "Аграріям" відверто пощастило забити по голу, а от суперники проявили марнотратство (хоча загалом створили мало).

Від Ротань-стайлу в нинішній Олександрії залишився тільки Ротань. Команда критично слабка в плані просування м'яча уперед – з Кривбасом, наприклад, було лишень 14 входжень у штрафний при грі у більшості з 30-ї хвилини. У зустрічі з Металістом 1925 ситуація покращилась (11 спроб увійти, 15 дотиків у штрафному), однак середня дистанція ударів склала майже 22 метри.

Ситуація з Ротань-стайлом настільки сумна, що Руслан Петрович взагалі почав відмовлятись від нього. Останній матч пройшов за 50% володіння при середніх 3,85 передач за тримання м'яча (плюс, не забуваємо про купу лонгшотів). Відрізок домінування був лишень у перші півгодини, однак за такого режиму Олександрія ковтнула три контратаки, які мали завершуватись взяттям воріт.

Будувати свій улюблений футбол Руслан Ротань не може через відсутність кадрів. Михайленко й Ковалець у лазареті, половина торішніх лідерів пішла до конкурентів, а нинішня трансферна кампанія ще не завершена. Олександрія тільки за останній тиждень підписала 27-річного бразильського центрбека Хосе Ернандеса й 20-річного атакувального хавбека Шостака (вихованець Шахтаря), а також орендувала опорника Білошевського з Динамо. Перед цим у Олександрію взяли 22-річну бразильську "десятку" Джовані.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бондар, Судаков, Степаненко, Конопля, Петряк, Швед, Борячук, Тотовицький – Михайленко, Ковалець

Дискваліфіковані: Бондаренко, Корнієнко, Ракіцький (Шахтар)

Можуть не зіграти з інших причин: Сігєєв (Олександрія; умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Олександрія

Шахтар: Різник – Гочолейшвілі, Лемкін, Матвієнко, Топалов – Криськів, Назарина – Зубков, Сікан, Кащук – Траоре

Олександрія: Шевченко – Смирний, Бабогло, Логінов, Смирний – Калюжний, Беляєв – Калітвінцев, Плакса, Шулянський – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очевидно, що до поєдинку з Шахтарем "аграрії" підходять в ролі андердога. Тим не менш, варто не забувати, що навесні підопічні Руслана Ротаня зуміли відібрати очки у "гірників", нормально так відпрацювавши у режимі "автобуса". Як показав приклад Вереса, такий футбол у протистоянні з донеччанами може бути ефективним.

Втім, грубі помилки в обороні у перших двох турах змушують ставити на перемогу Шахтаря. Та і загалом ця Олександрія на порядок слабша за весняну версію – вона далека від статусу претендента на єврокубки навіть суто в кадровому плані. Хоча легко підопічним Патріка ван Леувена не буде. Доведеться понервувати.

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