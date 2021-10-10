Збірна України переграла Фінляндію (2:1) у кваліфікаційному матчі на ЧС-2022. Ми зібрали реакцію фінської преси на успіх "синьо-жовтих".

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"Факт поразки від України – далеко не найгірший момент вечора. Найбільшого болю завдало те, що ми побачили безпосередньо на полі, гра команди. Україна явно переважала Фінляндію в усіх компонентах. Голи – лише один з них. Мусимо визнати, що було ближче до 1:3 чи 1:4, чим до нічиєї. Настільки потужно у суботній вечір грала Україна.

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На полі була одна команда майбутнього. На жаль, ця команда грала у синіх футболках. Надії на чемпіонат світу вмирають. Фінляндія повинна повернутися на свій рівень, а якщо наш рівень – це суботній футбол, настав час серйозно задуматися", – пише Янне Косунен.

А ще фінська преса обурюється рівнем організації матчу на Олімпійському. Черги на вході, катастрофічні черги в туалети та, як наслідок, оброблені паркани зіпсували картину свята. Оновлена арена не впоралася з напливом 30 тисяч вболівальників.

"У першому таймі проти України суомі показали найгірший футбол від початку кваліфікації. Рахунок 1:2 лестив нашій команді. Як тільки господарі втрачали м'яч, гості миттєво рвалися до воріт. І таке траплялося постійно", – додає Саку-Пекка Сунделін.

Експерти популярного видання виділили героїв матчу. Компліменти дісталися трьом українцям: "Андрій Ярмоленко до перерви робив усе, що хотів. Великий, сильний, технічно оснащений і швидкий гравець Вест Хема покарав Фінляндію за помилку красивим голом. Яремчука також нереально було спинити.

Ще одна зірка матчу – 37-річний голкіпер Андрій Пятов, який провів сотий матч за збірну України. "Сови" не часто його турбували, але ветеран виконав свою справу на відмінно. Його натхнення викликає симпатію – старий всіма силами намагається встигати за новими трендами".

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"Другий пропущений був особливо болючим. Зграя "сов" просто заснула в один момент. Ніби всі одночасно кліпнули очима. До перерви Україна покарала суомі двічі. Але рахунок 1:2 навіть компліментарний для господарів, адже вони постійно страждали від українських контратак.

Фіни з перших хвилин хотіли зарядити публіку та побігли пресингувати, але пресингу бракувало злагодженості. Україна його проходила. Перехідні фази стали смертельною проблемою. Гості часто отримували варіанти для контратак", – інформує Анссі Кар'ялайнен.

"Болюча втрата. Фінляндія вклонилася Україні в запаморочливому трилері", – йдеться в сусідньому матеріалі. Таблоїд замість оцінок виставив гравцям своєї збірної значки: лев або вівця. Лише три фіни (Градецкі, Пуккі та Ніссіля) отримали левів, іншим десятьом намалювали по вівці, декому навіть дві.

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"У суботу ввечері над Гельсінкі літала надія. Марш фанів до Олімпійського, гімн, прекрасна атмосфера. Люди сподівалися на боротьбу за чемпіонат світу. Ставки були дуже високими. А після поразки шанси на Мундіаль сильно зменшилися.

У команди Маркку Канерви занадто багато проблем. Оборона була козирем, але зараз кам'яна стопа "сови" розвалюється. Проти України захист виглядав на диво вразливим. Труднощі в атаці переслідують не перший день. Голів мало, партнери не створюють для форвардів достатньо шансів. Невже відсутність кількох важливих виконавців так вплинула? Схоже на те", – констатує Арі Віртанен.

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"Помилки дуже дорого коштували "совам" у бойовому хрещенні на оновленому Олімпійському. Україна в першому таймі двічі безжалісно покарала Фінляндію. Ярмоленку дозволили забити, зігравши розхлябано, а гол Яремчука став наслідком низки послідовно неправильних рішень.

Такі фейли не притаманні команді в останні роки – від того болить ще більше. А от атакувальна гра в матчі з Україною знову постала вкрай слабкою. Завдяки цій перемозі Україна закріпилася в статусі головного претендента на друге місце в групі", – пише видання.

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