"Я чекаю на реакцію від моєї команди. Ми незаслужено програли у Салоніках. Пенальті, який призначили у наші ворота, не було.

Аріс зазнав серйозної втрати напередодні матчу-відповіді ЛК з Динамо – гра стане доленосною для Луческу

Атмосфера була схожа на матч Рапід – Петролул (Луческу був присутній на стадіоні, – прим.), але вболівальники були не такими цивілізованими, як у Бухаресті. Нас лаяли, на нас плювали, на суддю чинили неймовірний тиск. Тож ми дуже хочемо перемоги.

Ми мали важкий період. Дорога з Києва до Салонік зайняла 23 години. Ми їхали поїздом до Чернівців, потім автобусом до Сучави (місто в Румунії, – прим.), і звідти літаком. Ось чому ми попросили скасувати гру чемпіонату України, аби мати можливість підготуватися. Швидко відновити гравців після такої подорожі неможливо", – цитує Луческу PlaySport.

Нагадаємо, матч-відповідь між Динамо та Арісом відбудеться у четвер, 17 серпня, о 20:00. Перша зустріч завершилась поразкою киян 0:1. Від підсумку дуелі залежить доля Мірчі Луческу у київському клубі – у разі непотрапляння "біло-синіх" у груповий етап Ліги конференцій румунський фахівець покине Динамо.

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