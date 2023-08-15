Голкіпер і капітан Аріса Куеста Діас Хуліан зазнав пошкодження на тренуванні, повідомляє Gazzetta.

Аріс – Динамо: матч-відповідь Ліги конференцій обслуговуватиме арбітр, який фіксував поразку збірної України від Іспанії

У 32-річного гравця підозра на розтягнення звʼязок. Зазначається, що його участь у матчі-відповіді проти Динамо є вкрай сумнівною. Замінити ветерана має екс-партнер Дмитра Чигринського по Іонікосу Лефтеріс Хутесіотіс, який нещодавно приєднався до команди з Салонік.

Не допоможуть Арісу також чеський захисник Якуб Брабец та еквадорський вінгер Кіке Саверіо. Натомість до складу повернувся екс-капітан збірної Чехії Владімір Даріда.

Нагадаємо, матч-відповідь між Динамо та Арісом відбудеться у четвер, 17 серпня, о 20:00. Перша зустріч завершилась поразкою киян 0:1. Від підсумку дуелі залежить доля Мірчі Луческу у київському клубі – у разі непотрапляння "біло-синіх" у груповий етап Ліги конференцій румунський фахівець покине Динамо.

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