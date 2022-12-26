На початку 2023 року IFFHS оголосить переможців нагороди "Найкращий тренер 2022 року". Визнання отримають наставники як клубів, так і збірних.

На клубну нагороду претендують 15 спеціалістів. Серед них – наставник чинного переможця Ліги чемпіонів Карло Анчелотті (Реал), тренер чинного переможця Ліги Європи Олівер Гласнер (Айнтрахт), а також керманич чинного переможця Ліги конференцій Жозе Моурінью (Рома). Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

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На нагороду претендують: Лучано Спаллетті (Наполі), Юрген Клопп (Ліверпуль), Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Унаї Емері (Вільяреал/Астон Вілла), Юліан Нагельсманн (Баварія), Дорівал Жуніор (Сеара/ Атлетіко Паранаенсе), Абель Феррейра (Палмейрас), Уго Ібарра (Бока Хуніорс), Браян Шметцер (Сіетл Саундерс), Альберт Рієра (Окленд Сіті), Валід Реграгі (Відад Касабланка/збірна Марокко).

За міжнародну нагороду змагатимуться тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні, наставник збірної Франції Дідьє Дешам, наставник збірної Хорватії Златко Даліч, а також такі фахівці, як Фернанду Сантуш (збірна Португалії), Луї ван Гал (збірна Нідерландів), Гарет Саутгейт (збірна Бразилії), Валід Реграгі (Марокко).

Зазначимо, що Валід Реграгі – єдиний фахівець, який претендує на перемогу в обох номінаціях.

Минулого року найкращим клубним тренером був визнаний Томас Тухель, а найкращим тренером збірних – Роберто Манчіні.

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