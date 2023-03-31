"На мою футболку набили прізвище Сидорчука": фіналіст Ліги Європи розповів, чому так і не дебютував за збірну України
Валерій Федорчук, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри футболіста, пригадав, як прикра помилка персоналу національної команди завадила йому втілити свою мрію.
"Коли мене вдруге викликали до збірної – це був домашній матч з Францією (у рамках відбору до ЧС-2014, – прим.), в якому ми 2:0 виграли, а на виїзді програли 0:3. Тоді викликали мене і Сергія Сидорчука.
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Адміністратор збірної підійшов до мене і сказав: "Валера, сьогодні тобі доведеться посидіти на трибуні. Переплутали прізвище на футболці – набили не Федорчук, а Сидорчук".
Не знаю, чи правда це, але така інформація є. З однією сторони це прикольно, а з іншої – не дуже, бо я дуже хотів зіграти за збірну України. На жаль, не вдалося, але я з цього трагедії не роблю. Головне, що потрапив у той список, побачив це все зсередини", – сказав Федорчук в інтерв'ю YouTube-каналу Руха.
Нагадаємо, перший виклик до національної команди Валерій отримав від Михайла Фоменка восени 2013-го на матч проти Сан-Марино, а згодом – на поєдинок з Францією. однак в жодному з них так і не зіграв.
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