Валерій Федорчук, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри футболіста, пригадав, як прикра помилка персоналу національної команди завадила йому втілити свою мрію.

"Коли мене вдруге викликали до збірної – це був домашній матч з Францією (у рамках відбору до ЧС-2014, – прим.), в якому ми 2:0 виграли, а на виїзді програли 0:3. Тоді викликали мене і Сергія Сидорчука.

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Адміністратор збірної підійшов до мене і сказав: "Валера, сьогодні тобі доведеться посидіти на трибуні. Переплутали прізвище на футболці – набили не Федорчук, а Сидорчук".

Не знаю, чи правда це, але така інформація є. З однією сторони це прикольно, а з іншої – не дуже, бо я дуже хотів зіграти за збірну України. На жаль, не вдалося, але я з цього трагедії не роблю. Головне, що потрапив у той список, побачив це все зсередини", – сказав Федорчук в інтерв'ю YouTube-каналу Руха.

Нагадаємо, перший виклик до національної команди Валерій отримав від Михайла Фоменка восени 2013-го на матч проти Сан-Марино, а згодом – на поєдинок з Францією. однак в жодному з них так і не зіграв.

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