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Вольфсбург – Олександрія – відео голів

22:26 1296 Читать на русском
Вольфсбург – Олександрія – відео голів
Вольфсбург – Олександрія – відео голів та огляд матчу 19 вересня 2019

Вольфсбург приймає Олександрію у 1 турі групового етапу Ліги Європи 2019/20. Дивіться відео голів та огляд матчу Вольфсбург – Олександрія на "Футбол 24".

20’ Максіміліан Арнольд
24’ Адмір Мехмеді
 
20’ Максіміліан Арнольд
24’ Адмір Мехмеді

Матч та онлайн-трансляція Вольфсбург – Олександрія розпочався о 22:00 за київським часом. Поєдинок транслює телеканал канал "Футбол 2", а текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Вольфсбург – Олександрія: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Вольфсбург вийшов вперед на 20-й хвилині. Після дального удару Арнольда Юрій Панькі не зумів відбити м'яч, який в підсумку влетів у ворота.

Вольфсбург – Олександрія: відео гола Арнольда:

За кілька хвилин господарі забили вдруге. Екс-динамівець Мехмеді красивим ударом вразив ворота Олександрії.

Вольфсбург – Олександрія: відео гола Мехмеді:

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Теги
Ліга Європи Відеоновини Олександрія Олександрія Вольфсбург - Олександрія Вольфсбург Вольфсбург
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