Вольфсбург – Олександрія – відео голів

Вольфсбург приймає Олександрію у 1 турі групового етапу Ліги Європи 2019/20. Дивіться відео голів та огляд матчу Вольфсбург – Олександрія на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Вольфсбург – Олександрія розпочався о 22:00 за київським часом. Поєдинок транслює телеканал канал "Футбол 2", а текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Вольфсбург – Олександрія: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Вольфсбург вийшов вперед на 20-й хвилині. Після дального удару Арнольда Юрій Панькі не зумів відбити м'яч, який в підсумку влетів у ворота.

Вольфсбург – Олександрія: відео гола Арнольда:

За кілька хвилин господарі забили вдруге. Екс-динамівець Мехмеді красивим ударом вразив ворота Олександрії.

Вольфсбург – Олександрія: відео гола Мехмеді: